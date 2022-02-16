"А кто, если не он? Петьку обратно?" Коломойский сказал, что поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок

Зеленский во время предвыборной кампания говорил, что идет на один срок, а потом не исключил, что одной каденции может не хватить для выполнения всех предвыборных обещаний Фото: ЕРА

"Сейчас никто не ответит на этот вопрос, кроме него. И он сейчас не ответит на него на 100% – если он сейчас скажет, что не идет, так все разбегутся уже сегодня. Как два года управлять страной? Вы понимаете, окружение, если он скажет, что все, надоели… И как управлять страной? Управляемость же упадет. Как он может сейчас это сказать? Он ответственный человек. Ну, и потом, он не все выполнил еще. Слушайте, пусть лучше пойдет", – заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что "конечно" поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок.

"А кому вместо него? А кто, если не он? Петьку (пятого президента Украины Петра Порошенко. – "ГОРДОН") обратно?" – добавил Коломойский.

Журналист в ответ "как вариант" назвал бывшего главу пропрезидентской партии "Слуга народа" и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Вы видели этого Разумкова? Украинцы не любят предателей. [Его] выгнали, потому что он предатель", – заявил ему Коломойский.

По мнению бизнесмена, Разумкову, у которого конфликт с монобольшинством произошел из-за разногласий по закону об олигархах, нужно было "со своей "Слугой народа" договариваться как-то и учитывать ее позицию".

Журналист также спросил, верит ли Коломойский в шансы Разумкова, а также телеведущего и волонтера Сергея Притулы.

"Не надо сравнивать Притулу и Разумкова. Разумков – это Разумков, это фигура, хотя и неоднозначная с моей точки зрения. А Притула – я вообще не понимаю, кто это", – ответил бизнесмен и перепутал Притулу с главой Черкасской облгосадминистрации Александром Скичко.

"Понял – это [экс-нардепа и бизнесмена Виталия] Хомутынника родственник. Бабки у него есть, а рейтинг – вряд ли. Раз родственник Хомутынника – значит, при деньгах", – охарактеризовал он Притулу.

В то же время Коломойский не исключил, что телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук будет баллотироваться в президенты.