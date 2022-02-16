"А кто, если не он? Петьку обратно?" Коломойский сказал, что поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок

"Сейчас никто не ответит на этот вопрос, кроме него. И он сейчас не ответит на него на 100% – если он сейчас скажет, что не идет, так все разбегутся уже сегодня. Как два года управлять страной? Вы понимаете, окружение, если он скажет, что все, надоели… И как управлять страной? Управляемость же упадет. Как он может сейчас это сказать? Он ответственный человек. Ну, и потом, он не все выполнил еще. Слушайте, пусть лучше пойдет", – заявил бизнесмен.
Он подчеркнул, что "конечно" поддерживает выдвижение Зеленского на второй срок.
"А кому вместо него? А кто, если не он? Петьку (пятого президента Украины Петра Порошенко. – "ГОРДОН") обратно?" – добавил Коломойский.
Журналист в ответ "как вариант" назвал бывшего главу пропрезидентской партии "Слуга народа" и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
"Вы видели этого Разумкова? Украинцы не любят предателей. [Его] выгнали, потому что он предатель", – заявил ему Коломойский.
По мнению бизнесмена, Разумкову, у которого конфликт с монобольшинством произошел из-за разногласий по закону об олигархах, нужно было "со своей "Слугой народа" договариваться как-то и учитывать ее позицию".
Журналист также спросил, верит ли Коломойский в шансы Разумкова, а также телеведущего и волонтера Сергея Притулы.
"Не надо сравнивать Притулу и Разумкова. Разумков – это Разумков, это фигура, хотя и неоднозначная с моей точки зрения. А Притула – я вообще не понимаю, кто это", – ответил бизнесмен и перепутал Притулу с главой Черкасской облгосадминистрации Александром Скичко.
"Понял – это [экс-нардепа и бизнесмена Виталия] Хомутынника родственник. Бабки у него есть, а рейтинг – вряд ли. Раз родственник Хомутынника – значит, при деньгах", – охарактеризовал он Притулу.
В то же время Коломойский не исключил, что телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук будет баллотироваться в президенты.
Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае 2021 года. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского "марионеткой" Коломойского. В ответ Зеленский заявлял, что общается с Коломойским "только по бизнесу" и не встречался с ним в "политический период".
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Очередные выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.
Согласно опросу КМИС, опубликованному 16 февраля, Зеленского на выборах готовы поддержать 25,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, Порошенко – 21,8%.