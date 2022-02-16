Коломойский заявил, что "Укрнафту" должны были разделить до конца 2021 года, но "журналисты устроили кипиш"

"Это НАК "Нафтогаз" является инициатором с нами разойтись. Я считаю это правильным. Раз не получается совместная жизнь, надо интеллигентно и культурно развестись", – сказал Коломойский.
По его словам, над разделением НАК работает уже более года.
"Начинал [экс-глава НАК Андрей] Коболев, продолжает [нынешний глава правления компании Юрий] Витренко. Они год с лишним работали и к Новому году уже должны были разбежаться. Потом вы, журналисты, устроили кипиш. Сказали, что Коломойский, как всегда, забрал все самое лучшее, вершки и корешки, оставил государству какую-то гадость", – заявил бизнесмен.
Коломойский уточнил, что "это не он хочет разойтись", а "Нафтогаз".
На вопрос о поддержке этого процесса он ответил: "Если я буду не поддерживать, все скажут, что я буду сидеть там, управлять будут мои директора, хотя там не мой директор, а директора НАК выдвигал. И будут говорить, что я опять управляю, граблю, забираю. А так разошлись, стала частная компания. Никто же не говорит, что я не так управляю на каких-то частных предприятиях своих. Раз такая обстановка, раз не получается – надо разойтись".
Он отметил, что когда все было готово, "НАК столкнулся с проблемой общественного мнения, правительства, тому подобное".
"Им надо получать разрешения на какие-то значимые сделки и прочее. [Сейчас все] на паузе. Собрания должны быть какие-то в феврале. И я им сказал: "Смотрите, если у вас проблема с общественным мнением, [...] пригласите общественность, пригласите журналистов. Скажите: "Вот мы работали, это должно Коломойскому отойти, а это – НАК". Я просто к чему говорю? Что бы мы ни выбрали, какой вариант бы ни был, все равно скажут, что Коломойский всех объ...бал. Ну правильно? Репутация. Никуда не денешься", – добавил он.
"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" Игоря Коломойского принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция.
В "Нафтогазі" сообщали, что сейчас идет судебный процесс между НАК и "Укрнафтою" о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые "Нафтогаз" получил или мог получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что "Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафти".
"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским и либо подписал с "Укрнафтою" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд м³ газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафті" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)", – сказано в заявлении.
В начале ноября бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от "Нафтогазу" по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в колонке для сайта "Украинская правда", что первые 700 млн м³ должны быть переданы "Укрнафті" уже 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента "Нафтогаз" подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ.
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у государства нет денег в бюджете, чтобы рассчитаться с долгом перед Коломойским, поэтому рассматривается вопрос разделения "Укрнафти" и передачи части ее активов структурам акционера. Президент заявил, что занимается этим.