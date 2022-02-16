Коломойский заявил, что "Укрнафту" должны были разделить до конца 2021 года, но "журналисты устроили кипиш"

"Это НАК "Нафтогаз" является инициатором с нами разойтись. Я считаю это правильным. Раз не получается совместная жизнь, надо интеллигентно и культурно развестись", – сказал Коломойский.

По его словам, над разделением НАК работает уже более года.

"Начинал [экс-глава НАК Андрей] Коболев, продолжает [нынешний глава правления компании Юрий] Витренко. Они год с лишним работали и к Новому году уже должны были разбежаться. Потом вы, журналисты, устроили кипиш. Сказали, что Коломойский, как всегда, забрал все самое лучшее, вершки и корешки, оставил государству какую-то гадость", – заявил бизнесмен.

Коломойский уточнил, что "это не он хочет разойтись", а "Нафтогаз".

На вопрос о поддержке этого процесса он ответил: "Если я буду не поддерживать, все скажут, что я буду сидеть там, управлять будут мои директора, хотя там не мой директор, а директора НАК выдвигал. И будут говорить, что я опять управляю, граблю, забираю. А так разошлись, стала частная компания. Никто же не говорит, что я не так управляю на каких-то частных предприятиях своих. Раз такая обстановка, раз не получается – надо разойтись".

Он отметил, что когда все было готово, "НАК столкнулся с проблемой общественного мнения, правительства, тому подобное".

"Им надо получать разрешения на какие-то значимые сделки и прочее. [Сейчас все] на паузе. Собрания должны быть какие-то в феврале. И я им сказал: "Смотрите, если у вас проблема с общественным мнением, [...] пригласите общественность, пригласите журналистов. Скажите: "Вот мы работали, это должно Коломойскому отойти, а это – НАК". Я просто к чему говорю? Что бы мы ни выбрали, какой вариант бы ни был, все равно скажут, что Коломойский всех объ...бал. Ну правильно? Репутация. Никуда не денешься", – добавил он.