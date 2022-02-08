БЭБ обвинило в уклонении от налогов все крупные АЗС, кроме заправок Коломойского – СМИ

"Главком" пишет, что связанные с Коломойским компании контролируют около 20% рынка АЗС в Украине Фото: depositphotos.com

"В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно "Глуско Ритейл" (Glusco), "Автобансервис" (KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амик Украина" (AMIC), "ОККО-Бизнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджи Украина" (SOCAR), "ВОГ Ритейл" (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина", – цитирует сайт определение суда.

Издание пишет, что связанные с Коломойским компании контролируют около 20% рынка АЗС в Украине – 1650 станций.

"В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО "Авиас-Плюс", которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха. Также компанию "ОККО-Ритейл" (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела. Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев – до января 2023 года", – отметили авторы материала.

Они напомнили, что в Украине в последнее время прошли обыски на ряде металлургических заводов, но они также не затронули бизнес Коломойского.

"Напомним, в январе – феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского", – пишет "Главком".