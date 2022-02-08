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БЭБ обвинило в уклонении от налогов все крупные АЗС, кроме заправок Коломойского – СМИ

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"Главком" пишет, что связанные с Коломойским компании контролируют около 20% рынка АЗС в Украине
"Главком" пишет, что связанные с Коломойским компании контролируют около 20% рынка АЗС в Украине
Фото: depositphotos.com

В определении Шевченковского районного суда Киева, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 22 января 2022 года, перечислены все ведущие сети АЗС страны – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, Amic – в качестве подозреваемых Бюро экономической безопасности в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсификатом. Сайт "Главком" обратил внимание, что в списке нет ни одной компании, связанной со структурами бизнесмена Игоря Коломойского – бренды "Укрнафта", ANP и "Авиас" в перечне БЭБ не упоминаются.

"В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно "Глуско Ритейл" (Glusco), "Автобансервис" (KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амик Украина" (AMIC), "ОККО-Бизнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджи Украина" (SOCAR), "ВОГ Ритейл" (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина", – цитирует сайт определение суда. 

Издание пишет, что связанные с Коломойским компании контролируют около 20% рынка АЗС в Украине – 1650 станций. 

"В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО "Авиас-Плюс", которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха. Также компанию "ОККО-Ритейл" (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела. Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев – до января 2023 года", – отметили авторы материала.

Они напомнили, что в Украине в последнее время прошли обыски на ряде металлургических заводов, но они также не затронули бизнес Коломойского.

"Напомним, в январе – феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского", – пишет "Главком".

Теги: бизнес, Игорь Коломойский, АЗС, Укрнафта, Shell, WOG, ОККО, Шевченковский суд, Бюро экономической безопасности, Glusco, SOCAR
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