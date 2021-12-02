Член комитета ВР по энергетике просит Шмыгаля вмешаться в ситуацию с черным рынком горючего и нелегальными АЗС

Михаил Бондар: В Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы Фото: Бондар Михайло / Facebook

"Обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю насчет катастрофической ситуации, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Из-за нелегальных АЗС (так называемых бочек), мини-НПЗ и нефтебаз украинский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд грн. Страдает также и экология – загрязняется почва, отравляются водоемы, воздух, происходят ужасные пожары, болеют и умирают люди. Государство обязано срочно вмешаться в ситуацию и навести порядок с производством и реализацией топлива", – написал Бондар.

В документе он отметил, что в бензине на нелегальных АЗС было обнаружено многократное превышение содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, высокая концентрация которых, по данным федерального агентства министерства здравоохранения США, может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно-сосудистой систем и другим тяжелым заболеваниям.

"В большинстве случаев нелегальные АЗС, количество которых стабильно растет, построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности, а также несут существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. По данным проекта "Карта объектов розничной торговли горючим, которые имеют признаки нарушения законодательства" perevirazs.info, в Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы", – отмечает нардеп.

Бондар подчеркнул, что функционирование нелегальных АЗС невозможно без работы 25 нелегальных мини-нефтеперерабатывающих заводов, которые загрязняют почву и водоемы, а также могут стать причиной техногенных катастроф и пожаров.

В своем обращении к главе правительства он призвал проверить нелегальные АЗС и мини-НПЗ, инициировать изменения в законодательстве и посодействовать, чтобы ведомства, которые были привлечены к борьбе с нелегальным рынком горючего, публично обнародовали отчеты своей работы.

"1. Инициировать новую проверку точек нелегальной продажи горючего и мини-НПЗ, а также провести проверку возможного содействия их незаконной деятельности представителей местных властей и правоохранительных органов.

2. Рассмотреть возможность инициировать изменения в законодательстве, которые позволили бы эффективнее бороться с нелегальным рынком горючего, в частности усилили бы уголовную ответственность владельцев нелегальных АЗС, мини-НПЗ и нефтебаз.

3. Обратиться к рабочим группам по борьбе с нелегальным оборотом горючего, а также ведомствам, привлеченным к их работе (Минэкономики, Минрегиону, Офису президента, Антимонопольному комитету, Нацполиции, ГСЧС и другим уполномоченным органам) с требованием публично обнародовать результаты их деятельности по борьбе с нелегальным оборотом горючего", – говорится в обращении.