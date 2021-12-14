Меньше всего налогов платят заправки, продающие некачественный бензин – эксперт

Со ссылкой на опубликованные в декабре проектом "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" данные об уплате налогов сетями АЗС за девять месяцев 2021 года автор отмечает, что нижние строчки занимают "субъекты, часто торгующие непонятным топливом по минимальным ценам".

"Согласно данным Государственной экологической инспекции, в сетях Мotto, Sunoil, "Укрпетроль" и "Брент Ойл" были зафиксированы нефтепродукты, не отвечающие требованиям стандартов. Ранее эти же сети вместе с БРСМ отличились в исследованиях бензинов А-92, А-95 и ДТ, проведенные Институтом потребительских экспертиз весной и летом 2021 года", – пишет Куюн.

Эксперт добавил, что показатель уплаты налогов БРСМ-нафта вырос по сравнению с первой половиной 2021 года, но он все равно в разы ниже, чем у аналогичных по размерам сетей АЗС.

"В центре внимания БРСМ – рост "литровой" нагрузки вдвое – с 16 до 31 коп./л. Похвально, но это вдвое ниже, чем у "Привата", и в четыре раза, чем у ОККО. Но давайте все же поддержим компанию Андрея Бибы: если БРСМ сохранит девятимесячный темп до конца года, то заплатит налогов вдвое больше, чем в 2020 году. Что разбудило совесть, регулярные обыски фискалов с арестами имущества или общественное порицание, неизвестно, да и не столь важно", – отмечается в материале.

Авторы статьи дает рецепт, как увеличить налоговые поступления в бюджет от сетей заправок.

"Необходимо не только более пристальное внимание налоговиков к кассовой дисциплине, но и ликвидация нелегальных объемов топлива, которые зачастую реализуются "мимо кассы". Это в первую очередь остановка работы мини-НПЗ и барьеры на пути импортных топливных компонентов. Это уже осознали даже не совсем профильные государственные структуры, например МВД, объявившее крестовый поход против бодяжников. Эффективность совместных усилий силовиков всех мастей должна проявиться в годовом рейтинге налогоплательщиков", – резюмировал Куюн.