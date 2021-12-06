СМИ опубликовали список АЗС с наихудшим топливом

"Случаи выявления некачественного топлива преимущественно фиксируются в сетях эконом-сегмента – Мotto, Sunoil, "Укрпетроль", "Брент Ойл" и др. Об этом свидетельствуют данные Государственной экологической инспекции (ГЭИ), предоставленные enkorr. Несоответствие техническому регламенту отмечалось по таким физико-химическим показателям, как содержание серы, детонационная стойкость, объемная доля бензола, массовая доля кислорода, объемная доля кислородсодержащих соединений и температура вспышки в закрытом тигле", – сообщается в статье.

Как пишут авторы материала со ссылкой на данные Госэкоинспекции, у АЗС под брендом Мotto были обнаружены превышения нормы метанола в пять раз и объемной доли бензола более чем в два раза, на АЗС Sunoil в Днепре также обнаружено превышение по объемной доле бензола (1,7 мг при норме 1) и массовой доле кислорода (7,1 мг при норме 2,7 мг). Кроме того, были превышены показатели наличия кислородсодержащих соединений (метанол, простые эфиры).

В бензине "Укрпетроль" в трех случаях исследование показало превышение показателя серы – на станции в Бердичеве он был превышен в 11 раз и составил 117 мг. Также были найдены отклонения и в топливе АЗС сети "Брент Ойл" – при норме температуры вспышки в закрытом тигле дизельного топлива 55 °С на одной из АЗС она составила 27 °С, а на другой – 50,5 °С. Также в дизельном топливе и бензинах этой сети были превышены показатели серы и обнаружен недостаток октанового числа в бензинах. Есть проблемы и у других сетей, отмечает издание.

"Характерно, что все указанные сети АЗС относятся к так называемым дискаунтерам, торгующим топливом по минимальным ценам", – сказано в статье.