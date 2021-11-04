В бензине "БРСМ-нафта", "Мотто" и Brent Oil обнаружили недостаток "октана" и превышение бензола – Институт потребительских экспертиз

На ряде заправок продают по сути 92-й бензин по цене 95-го, отметили в Институте потребительских экспертиз Фото: depositphotos.com

"Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей "БРСМ-нафта", "Мотто", Brent Oil и "бочки" "Циклон". У первых трех образцов был обнаружен недостаток "октана" – "БРСМ-нафта" (93,3 ед.), "Мотто" (92,4 ед.), Brent Oil (92,4 ед.). То есть, по сути, здесь продают "девяносто второй" по цене "пятого". Это серьезное нарушение, поскольку двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. Заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум может привести к поломке топливной аппаратуры", – сказано в сообщении.

По данным Института потребительских экспертиз, у сетей "БРСМ-нафта", "Мотто", Brent Oil и "Циклон" также наблюдалось значительное превышение содержания бензола.

"Пятикратное (!) превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе "БРСМ-нафта" (4,88% при норме не более 1%). Не менее шокирующие цифры и у "Мотто" с "Циклоном" – более чем трехкратное превышение! На их фоне Brent Oil со своими 1,26% выглядит даже прилично. В общем, экологам стоит бить тревогу – при таких запредельных содержаниях бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны", – сообщает Институт.

Авторы исследования заявили, что одни из самых крупных игроков дискаунтерского "поля" – "БРСМ-нафта", "Мотто" и Brent Oil – "продолжают политику максимального выжимания прибыли за счет продажи полукустарного бензина".

"Это наносит вред не только автомобилистам и жителям городов, но и финансовому бюджету страны, из-за недоплаченных налогов", – резюмировали в организации.