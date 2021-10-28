В бензине "БРСМ-нафта" обнаружили неизвестные безакцизные компоненты, а его рецептура меняется от месяца к месяцу – исследование

Уплата акциза данным производителем по бензину А-95 составила 2% от базовой ставки, по альтернативному топливу – 9%, пишет "РБК-Украина" Фото: epravda.com.ua

По этим данным, базовым компонентом для бензина А-95 и альтернативного топлива, производимого компанией "Стандарт Ойл 2000", входящей в группу “БРСМ-нафта” – выступает бензин А-92, к нему также добавляются и другие составляющие.

"Рецептура менялась от месяца к месяцу, в частности содержание А-92 в марке А-95 варьировалось от 82% до 92%, в спиртосодержащем топливе – 52–55%. Также в разных пропорциях добавлялись метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), изопентановая фракция, риформат (продукт нефтепереработки с высоким содержанием ароматических углеводородов), этанол и неизвестные безакцизные компоненты", – пишет агентство.

Журналисты выяснили, что в первом полугодии 2021 года компания выпустила 67,5 тыс. тонн смесевых нефтепродуктов, использовав 14,6 тыс. тонн различных топливных компонентов, заплатив акциз значительно меньше базовой ставки.

“Согласно документам, в первом полугодии 2021 года "Стандарт Ойл 2000" заплатил с 1000 л произведенного бензина А-95 в среднем 104 грн акцизного сбора (базовая ставка составляет 213 евро/1000 л, или 7 180 грн/тонн), с тонны альтернативного топлива – 503 грн (базовая ставка 162 евро/1000 л, или 5 448 грн/тонн). Таким образом, уплата акциза данным производителем по бензину А-95 составила 2% от базовой ставки, по альтернативному топливу – 9%”, – отмечает "РБК-Украина".

Авторы материала приводят слова представителя Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна о том, что сеть "БРСМ" является единственной среди крупных сетей, которая торгует топливом, произведенным в условиях нефтебаз и мини-НПЗ.

"Если самостоятельно производить бензин из компонентов так выгодно, почему больше никто этого не делает? На рынке достаточно более финансово мощных и технологически продвинутых компаний с нефтебазами и мощными лабораторными комплексами, которые могли бы без труда сделать то же самое, но они предпочитают закупать заводское топливо", – заявил он.

Он сомневается, что данные акцизных деклараций соответствуют реальной рецептуре бензинов, реализуемых в сети БРСМ, а также техническую возможность "Стандарт Ойл 2000" обеспечить контроль качества выпускаемого топлива в условиях постоянно меняющихся рецептур.