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Мини-НПЗ группы "Сан Ойл", которые работают с нарушениями, не закрывают из-за коррупции – эксперт

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Эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн считает, что такие НПЗ нужно закрывать
Эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн считает, что такие НПЗ нужно закрывать
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Мини-нефтеперерабатывающие заводы неофициальной группы "Сан Ойл" в Харьковской и Полтавской областях работают практически со всеми нарушениями, которые только возможны на НПЗ, пишет эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн в статье на сайте ZN.UA.

Один из примеров, который приводит автор, – завод в селе Васищево Харьковской области.

"Главное, что здесь бросается в глаза, – практически полное отсутствие системы пожаротушения. А гасить есть что: 30 резервуаров, печь, производственную установку, ангары, вагоны, автоцистерны… Вблизи установки нет пожарных лафетов, хотя это то немногое, что есть на большинстве других мини-НПЗ. Все, на что могут рассчитывать пожарные, – щиток с ведром, багром и люки, в которых теоретически должны находиться гидранты. Правда, воды в этих гидрантах, скорее всего, нет. А откуда ей взяться, если на территории нет ни пожарного водоема, ни признаков резервуаров с пожарным запасом воды (они выделяются специфичной внешней отделкой сверху системы подогрева)", – сказано в статье.

На других заводах группы ситуация не намного лучше, отмечает Куюн.

"В частности, имеется полный антиэкологический букет. Ни в Богодухове, ни в Решетиловке, ни в Кременчуге нет очистных сооружений и шламосборников. То есть отходы производства и продукты очистки резервуаров (если их, конечно, чистят) сбрасываются неизвестно куда. Не исключено, что в городскую канализацию, – пишет он. – Нарушения на заводах "Сан Ойла", выявленные на видеоматериалах, свидетельствуют: люди там работают на свой страх и риск. Ведь в случае ЧП хаотично расположенные строения исключают локализацию пожара, который к тому же нечем тушить. Как показал опыт Васильковской нефтебазы БРСМ, катастрофа может быть намного ближе, чем кажется".

Фото: ZN.UA
Фото: ZN.UA

Эксперт убежден, что закрыть такие заводы можно "одной службой, не говоря уж об армии контролеров, которых содержат налогоплательщики".

"Но годы идут, а "миники" лишь наращивают объемы переработки. Вполне очевидно, что это происходит благодаря крышеванию либо даже принадлежности этих объектов местным властям. (В Харькове принадлежность крупнейшего мини-НПЗ в Мерефе приписывают высшим чинам в облгосадминистрации и облсовете.) Победить это позорное явление, похожее на донбасские копанки, можно лишь на центральном уровне путем создания межведомственных групп. Результатов может быть два: либо эти заводы приведут свои системы безопасности в соответствие с нормативами, либо они должны исчезнуть навсегда", – подытожил Куюн.

Теги: коррупция, бензин, нефтебаза, безопасность, Артем Куюн
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