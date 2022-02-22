Ахметов прибудет в Украину 23 февраля – пресс-секретарь

"Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля", – написала она.

16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен вернулся в Украину и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области.

18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Терехова сообщала, что у него там запланирован ряд встреч.

"Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – заявляла она.