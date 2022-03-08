На базе "Запорожстали" создан гуманитарный координационный центр

Главная задача центра – координировать все вопросы гуманитарной помощи по группе "Метинвест."

"Предприятие ["Запорожсталь"] на горячей консервации, мы не работаем. Сейчас занимаемся более гуманитарными задачами. Организовали штаб по приему гуманитарной помощи из всех регионов Украины. Сортируем, формируем фуры, грузим их и готовим к отправке в город Мариуполь. Это основной приоритет дои нас – поддержка города Мариуполя и поддержка наших коллег металлургов там", – подчеркнул он.

По словам Мироненко, ситуация в Запорожье в целом стабильная, боевые действия происходят на расстоянии около 30–40 км от города.

Сегодня из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовики остановились в городе Орехов.

8 марта в 10.00 заработал согласованный с Россией гуманитарный коридор в направлении Запорожье – Мариуполь, но сейчас оккупанты его обстреливают.