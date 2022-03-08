Колонна с гуманитарной помощью Мариуполя временно остановилась из-за боевых действий

"В настоящее время из Запорожья вышла колонна из 30 автобусов и восьми фур с гуманитарной помощью: лекарства, продукты питания. Эта колонна по состоянию на час назад находится в городе Орехов, но за городом начались боевые действия и координаторами колонны из областной государственной администрации Запорожской и Донецкой областей принимается решение о дальнейших действиях: возвращать колонну или подождать, пока завершатся боевые действия, и следовать дальше в Мариуполь", – отметил Мироненко.

8 марта в 10.00 заработал согласованный с Россией гуманитарный коридор в направлении Запорожье – Мариуполь, однако сейчас оккупанты его обстреливают.