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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Впервые со времен вторжения нацистов". Зеленский рассказал, что в Мариуполе от обезвоживания погиб ребенок

По словам Зеленского, оккупанты в Мариуполе сознательно отключают связь и электричество, блокируют подвоз пищи, снабжение водой
По словам Зеленского, оккупанты в Мариуполе сознательно отключают связь и электричество, блокируют подвоз пищи, снабжение водой
Фото: president.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области от обезвоживания умер ребенок. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении с утра 8 марта.

"Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы. Его оцепили. Заблокировали. И специально истощают. Специально пытают", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупанты сознательно отключают связь, блокируют подвоз пищи, снабжение водой, отключают электричество.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые, видимо, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умерший ребенок. В 2022 году!" – заявил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1081336262598045/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, Мариуполь, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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