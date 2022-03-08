Более 12 тыс. военных, 303 танка и 48 самолетов – Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные по потерям оккупантов

Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – отмечается в сообщении.

Командование Воздушных сил ВСУ приводит другие цифры по авиации противника – по их данным на вечер 7 марта, сбито 52 боевых самолета и 69 вертолетов. Однако ВС ВСУ пишет именно о сбитой технике – и, возможно, не учитывает уничтоженные на земле вертолеты, базировавшиеся на аэродроме Чернобаевка вблизи оккупированного Россией Херсона.