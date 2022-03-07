В Херсонской области уничтожили 30 вертолетов РФ – командование морской пехоты

"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожены от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", – говорится в сообщении.

Кроме того, 6 марта на подступах к Николаеву украинские военнослужащие уничтожили три колонны врага.

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, семь единиц гаубиц Д-20", – отметили в командовании.