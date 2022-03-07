Кличко: Под Киевом идут ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень

"Под Киевом идут ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память", – сказал он.

Мэр Киева также рассказал об отправке гуманитарной помощи в Чернигов, Бучу, Гостомель и другие города Украины.

"Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!" – заключил Кличко.