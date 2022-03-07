Зеленский анонсировал меры по поддержке бизнеса. Некоторых предпринимателей освободят от налогов

"Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну после победы и как дать больше сил стране, пока мы боремся. ФЛП первой и второй группы полностью освобождаются от [единого социального взноса]. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных сил и других оборонных формирований, в том числе теробороны. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия", – рассказал Зеленский.

По его словам, эти меры будут действовать во время военного положения и минимум год после его завершения.

"Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи. Я благодарен всем владельцам и руководителям предприятий, которые продолжают работать и выполняют обязательства перед работниками. Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии – уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть", – подчеркнул глава государства.