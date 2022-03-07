Зеленский анонсировал меры по поддержке бизнеса. Некоторых предпринимателей освободят от налогов

"Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну после победы и как дать больше сил стране, пока мы боремся. ФЛП первой и второй группы полностью освобождаются от [единого социального взноса]. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных сил и других оборонных формирований, в том числе теробороны. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия", – рассказал Зеленский.
По его словам, эти меры будут действовать во время военного положения и минимум год после его завершения.
"Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи. Я благодарен всем владельцам и руководителям предприятий, которые продолжают работать и выполняют обязательства перед работниками. Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии – уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть", – подчеркнул глава государства.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.