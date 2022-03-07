"Чем люди в Харькове отличаются от людей в Гамбурге?" Зеленский снова призвал закрыть небо над Украиной

По словам главы государства, этой ночью оккупационные силы атаковали жилые кварталы в Николаеве, Харькове и других городах Украины.

"В этом нет никакого военного смысла. Просто террор. [Оккупанты] держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других городов и поселков, которые им удалось захватить. Временно. Пока не получат наказание. А они получат. Наши Вооруженные силы знают, как это делать", – заявил Зеленский.

Он в очередной раз призвал Запад "очистить небо" над Украиной.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы сделать небо над Украиной безопасным? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Или силой, которая у вас есть. Или дайте нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе", – сказал президент.