"Пусть их война кормит". Зеленский призвал к полному бойкоту российских товаров

"Нам приходится терпеть то, чего другие народы Европы не видели 80 лет. И именно на этой земле решается, станет ли кто-то другой в Европе жертвой такой же агрессии", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьером Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, усилят Украину. […] Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины – значит, необходим новый санкционный пакет. Бойкот российского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть "эмбарго". А можно – просто моралью. Бойкот импорта в Россию", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что если РФ "не хочет придерживаться цивилизованных правил, то не должна получать и товары с услугами от цивилизации.

"Пусть война их кормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет рассудок, нужно лишиться страха и забыть о коммерции", – считает глава государства.