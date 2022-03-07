В аэропорту Винницы из-под завалов деблокировано 15 человек, девять – погибших – ГСЧС

"Продолжаются поиски человека под завалами на территории аэропорта вблизи села Гавришовка Винницкого района. 7 марта по состоянию на 7.00 из-под завалов построек на территории аэропорта Винница деблокировано 15 человек, из них девять погибших (5 гражданских, 4 военных), поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы. Также оккупанты обстреляли воинскую часть в Гавришовке (населенный пункт, прилегающий к территории винницкого аэропорта) – один человек погиб, трое пострадали.

Ракеты, разрушившие гражданский аэропорт в Виннице, были выпущены с южного направления, из акватории Черного моря, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Вероятно, это стратегические крылатые ракеты Х-101, выпущенные из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС или Ту-160.