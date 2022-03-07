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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В аэропорту Винницы из-под завалов деблокировано 15 человек, девять – погибших – ГСЧС

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6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы
6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы
Фото: МВС України / Facebook

По состоянию на 7.00 7 марта спасатели достали из-под завалов разрушенного в результате ракетного обстрела войсками РФ аэропорта Винница 15 человек. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Продолжаются поиски человека под завалами на территории аэропорта вблизи села Гавришовка Винницкого района. 7 марта по состоянию на 7.00 из-под завалов построек на территории аэропорта Винница деблокировано 15 человек, из них девять погибших (5 гражданских, 4 военных), поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы. Также оккупанты обстреляли воинскую часть в Гавришовке (населенный пункт, прилегающий к территории винницкого аэропорта) – один человек погиб, трое пострадали.

Ракеты, разрушившие гражданский аэропорт в Виннице, были выпущены с южного направления, из акватории Черного моря, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Вероятно, это стратегические крылатые ракеты Х-101, выпущенные из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС или Ту-160.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Винница, аэропорт, аэродром, агрессия, вторжение, спасатели, обстрелы, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, погибшие, войска
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