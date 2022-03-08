Подоляк: Россия, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы

Подоляк: Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались Фото: radiosvoboda.org

"[Президент Украины] Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, – это двухсторонняя дорога. Предложения на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", – подчеркнул он.

Подоляк добавил, что Украина не будет принимать никакие ультиматумы, чего бы они ни касались.

"За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлют ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет прежде всего сама Россия в результате этой войны", – резюмировал советник главы ОП.