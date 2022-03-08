Подоляк: Россия, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы

"[Президент Украины] Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, – это двухсторонняя дорога. Предложения на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", – подчеркнул он.
Подоляк добавил, что Украина не будет принимать никакие ультиматумы, чего бы они ни касались.
"За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлют ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет прежде всего сама Россия в результате этой войны", – резюмировал советник главы ОП.
Первый раунд переговоров с Россией в связи с вооруженной агрессией, которую она развязала против Украины, состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на конец 7 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.