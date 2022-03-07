Подоляк: Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров

"Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – написал он.

В видеообращении советник главы ОП отметил, что по ключевому политическому вопросу – завершению боевых действий – существенных результатов пока нет, но он рассчитывает на этот результат в будущем.