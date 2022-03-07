На переговорах с Украиной РФ требует назначить премьером Бойко – Грозев

"Два человека, близких к российско-украинским переговорам (включая переговоры по неофициальным каналам), сказали мне, что Россия предлагала: 1. [Президент Владимир] Зеленский формально остается президентом, но Россия назначает Бойко премьер-министром. 2. Украина признает "ЛДНР" и Крым. 3. Никакого НАТО", – написал Грозев.

По его информации, "Зе сказал им категорическое нет".

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no. — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной должен начаться около 16.00.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.