Российские оккупанты используют на своей технике нацистские пометки – СБУ

"Освободители" используют на технике нацистские пометки. Во время Второй мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой Z было помечено здание, где совершались массовые убийства", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что на этой "станции Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников.

"В 1943 году там была также пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно в это сооружение, минуя регистрацию в лагере. Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения, уже понятно. Но и конец нацистского режима мы тоже помним", – объяснили в украинской спецслужбе.

В сети встречаются разные трактовки обозначений оккупантов Z. Среди вариантов – техника, принадлежащая Западному военному округу ВС РФ (если буква внутри квадрата – зашедшие из оккупированного Крыма), и "за победу", писало "Сегодня".