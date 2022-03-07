"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию

Полозкова: Очень больно – в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили Фото: bolshe_nikogda / Instagram

"Мы улетели. Спасибо всем, кто волновался, поддерживал, предлагал помощь. Всем, кто приехал нас проводить. Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно – в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили", – написала она в публикации.

"За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, нет ни одного работающего правового института. Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть, ненависть, ненависть как национальная идея", – добавила Полозкова в подписи.

Также поэтесса отметила, что люди, которые принимают решения за народ, пришли к власти незаконно, так как честных выборов в РФ не было уже десятилетие.

"Поэтому их единственное оружие – вранье, вранье и нагнетание ужаса. Я верю, что так будет не всегда", – подчеркнула она.