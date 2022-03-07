  Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана

"Жутко тяжко. С Киевом начинаю когда говорить, я рыдать начинаю и не смыкаются эти связки… При моей жизни [украинцы] точно не простят. И я никогда не прощу. С Германией это было 80 лет. Но сумеем ли мы? Ненависть. Ненависть к нам будет", – сказала она.

Также Ахеджакова обратилась к россиянам.

"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Актриса описала настроения в российском обществе.

"Некоторые серьезно считают, что нужно власть защищать, что власть в опасности. Они должны рот открыть. Не в защиту власти, а в защиту Украины. У всех у нас там друзья. И в Киеве, и в Харькове. Роддом разбомбили и показали теток, которые там в подвале рожают. В каком-то страшном подвале. Детей убивают. Мое дело – говорить и не закрывать рот", – сказала она.

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