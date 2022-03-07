Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2022
 
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Главный дирижер Большого театра в Москве уволился в связи с войной РФ против Украины

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Сохиев: Я никогда не поддерживал никакие конфликты
Сохиев: Я никогда не поддерживал никакие конфликты
Фото: Большой театр России / Bolshoi Theatre of Russia / Facebook

Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра России и музыкальный руководитель французского Национального оркестра Капитолия Тулузы Туган Сохиев покинул оба своих поста. Об этом 6 марта сообщили на сайте Classical Music News.

"Я никогда не поддерживал никакие конфликты. Я их не приемлю в любых формах и проявлениях. Тот факт, что кто-то может сомневаться в моем стремлении к миру и думать, что я как музыкант могу когда-либо ратовать за что-то другое, кроме мира на нашей планете, шокирует и оскорбляет", – отметил он.

По словам Сохиева, и в Тулузу, и в Большой театр он приглашал украинских певцов и дирижеров. Он отметил, что не может сделать выбор между двумя театрами.

"Для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими", – заявил дирижер.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, музыка, Москва, театр, Донбасс, агрессия, геноцид, артиллерия, Тулуза, война России против Украины, Большой театр, музыкант, иск, дирижер, Туган Сохиев
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