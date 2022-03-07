Главный дирижер Большого театра в Москве уволился в связи с войной РФ против Украины

"Я никогда не поддерживал никакие конфликты. Я их не приемлю в любых формах и проявлениях. Тот факт, что кто-то может сомневаться в моем стремлении к миру и думать, что я как музыкант могу когда-либо ратовать за что-то другое, кроме мира на нашей планете, шокирует и оскорбляет", – отметил он.

По словам Сохиева, и в Тулузу, и в Большой театр он приглашал украинских певцов и дирижеров. Он отметил, что не может сделать выбор между двумя театрами.

"Для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими", – заявил дирижер.