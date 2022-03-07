"Вы пригласили смерть в Украину". Венедиктова сообщила о подозрении Баскову, суд в Украине разрешил задержать артиста

"Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину, и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях, – это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", – написала генпрокурор.
Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.
В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.
В частности, Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".
"С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина – подозреваемый, – обратилась к российскому артисту Венедиктова. – Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете".
Генпрокурор гарантировала Баскову "честный и справедливый" суд в Украине.
"Не могу не воспользоваться вашими же словами из песни, которую спели именно вы: "Ти мене поклич, і я тебе почую, твої болі, твої радощі відчую. Повертатися до тебе буду знову, бо в житті моєму ти не випадкова, Україно". Если все именно так, то Украина вас зовет. Если вы хотите почувствовать все радости и боль Украины, мы вас приглашаем", – резюмировала Венедиктова.
Офис генерального прокурора Украины также намерен объявить в международный розыск российскую телеведущую Тину Канделаки за поддержку вторжения РФ в Украину. Кроме того, суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 290 танков, 999 ББМ, 117 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 23 единицы средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобиля, три корабля/катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.