"Вы пригласили смерть в Украину". Венедиктова сообщила о подозрении Баскову, суд в Украине разрешил задержать артиста

"Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину, и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях, – это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", – написала генпрокурор.

Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

В частности, Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

"С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина – подозреваемый, – обратилась к российскому артисту Венедиктова. – Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете".

Генпрокурор гарантировала Баскову "честный и справедливый" суд в Украине.

"Не могу не воспользоваться вашими же словами из песни, которую спели именно вы: "Ти мене поклич, і я тебе почую, твої болі, твої радощі відчую. Повертатися до тебе буду знову, бо в житті моєму ти не випадкова, Україно". Если все именно так, то Украина вас зовет. Если вы хотите почувствовать все радости и боль Украины, мы вас приглашаем", – резюмировала Венедиктова.

Офис генерального прокурора Украины также намерен объявить в международный розыск российскую телеведущую Тину Канделаки за поддержку вторжения РФ в Украину. Кроме того, суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова.