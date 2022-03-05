"Олег Михайлович, я к вам с новостями". Венедиктова сообщила о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова

"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения. Украинские прокуроры хорошо отдают отчет тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы", – написала она в публикации.

Свое обращение к Газманову Венедиктова закончила строчками из его песни.

"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде", – добавила генпрокурор в подписи.

5 марта Венедиктова сообщила, что один из районных судов в Украине принял определение о задержании российского режиссера Никиты Михалкова по тому же самому обвинению.