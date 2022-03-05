Суд в Украине разрешил задержать российского режиссера Михалкова, его объявят в розыск – Венедиктова

Венедиктова предупредила, что удивлению Михалкова "не будет предела" Фото: gp.gov.ua

"Мы все прекрасно понимаем, какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете – далеко не последнюю. Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну. Во всяком случае так это видим мы здесь, в Украине", – написала она.

Генпрокурор опубликовала решение суда с ретушированной частью информации. Согласно документу от 4 марта, ходатайство подавал подполковник Службы безопасности Украины. Уголовное производство было открыто 1 марта.

"Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому", – написала Венедиктова.

По ее словам, Украина также запустила официальную процедуру объявления Михалкова в международный розыск.

"Вы человек состоятельный и наймете хороших и опытных юристов. Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймете, что риски материальны и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства", – подчеркнула Венедиктова, обращаясь к Михалкову.