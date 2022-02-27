Венедиктова: Когда мы убедимся, что Медведчука нет дома, объявим его в розыск

"Информацию, где Медведчук, мы проверяем. Адвокаты говорят, что они дадут нам информацию, что он на месте. У нас пока такой уверенности нет. Как прокуроры мы не можем зайти и посмотреть. Нацполиция пока для нас эту функцию выполнить не может. Когда мы убедимся, что его нет дома, конечно, мы будем объявлять его в розыск. Как только мы его объявим в розыск и найдем, то снова пойдем в суд и будем просить ему [меру пресечения] содержание под стражей", – заявила она.

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Контекст:

Информация о возможном отъезде Медведчука и Марченко появилась на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной и резкого обострения обстановки на Донбассе.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Он находится под домашним арестом.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

Адвокат Камиль Кирпичев сообщил 21 февраля, что электронный браслет с Медведчука сняли осенью 2021 года. В пресс-службе ОПЗЖ утверждали, что нардеп выполняет требования закона и не покидал свой дом с мая прошлого года.