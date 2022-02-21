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ПОЛИТИКА

Из дома Медведчука, который находится под арестом, вывозили вещи, туда приехала полиция – СМИ

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Возле дома Медведчука полиция и десятки людей в черной одежде и в балаклавах
Возле дома Медведчука – полиция и десятки людей в черной одежде и в балаклавах
Фото: slidstvo.info

21 февраля к дому нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве прибыло большое количество полиции и титушек, сообщает Bihus.Info.

Очевидцы рассказали изданию, что днем из этого дома вывозили вещи, но когда журналисты прибыли на место, то увидели "только толпы охраны и полиции, которая блокирует выезды и уже обыскала припаркованный во дворе дома автомобиль". 

По данным проекта "Слідство.Інфо", возле дома Медведчука находятся четыре экипажа полиции и около 20 человек в черной одежде и балаклавах, журналисты предполагают, это охрана. 

Собеседники "Слідства.Інфо" говорят, что неизвестные сегодня грузили бронежилеты и сумки для оружия в микроавтобусы и заправляли автомобили. 

Полиция приехала к дому по вызову Госбюро расследований, предполагают источники СМИ. 

Это дом, в котором Медведчук должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта, отмечает издание. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал в Facebook, что сейчас "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

"Мои друзья говорят, что там утром грузили и вывозили. Вывозили и грузили", – рассказал он о происходящем в доме Медведчука. 

https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10220129530099766

Неизвестно, где сейчас сам Медведчук. Экс-нардеп Борислав Береза писал 18 февраля в Telegram, что супруга Медведчука Оксана Марченко спешно покинула Украину – она якобы пересекла границу Украины и Беларуси в пограничном пункте в Черниговской области. 

Контекст:

Информация об отъезде Марченко появилась на фоне резкого обострения обстановки на Донбассе, которое началось 17 февраля и продолжается до сих пор

Кроме того, сегодня Совет безопасности РФ рассматривал вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания, но окончательное решение президент РФ Владимир Путин еще не объявил. 

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Он находится под домашним арестом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, оружие, полиция, Денис Бигус, обыски, Оксана Марченко, охрана
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