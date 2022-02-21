Из дома Медведчука, который находится под арестом, вывозили вещи, туда приехала полиция – СМИ

Возле дома Медведчука – полиция и десятки людей в черной одежде и в балаклавах Фото: slidstvo.info

Очевидцы рассказали изданию, что днем из этого дома вывозили вещи, но когда журналисты прибыли на место, то увидели "только толпы охраны и полиции, которая блокирует выезды и уже обыскала припаркованный во дворе дома автомобиль".

По данным проекта "Слідство.Інфо", возле дома Медведчука находятся четыре экипажа полиции и около 20 человек в черной одежде и балаклавах, журналисты предполагают, это охрана.

Собеседники "Слідства.Інфо" говорят, что неизвестные сегодня грузили бронежилеты и сумки для оружия в микроавтобусы и заправляли автомобили.

Полиция приехала к дому по вызову Госбюро расследований, предполагают источники СМИ.

Это дом, в котором Медведчук должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта, отмечает издание. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал в Facebook, что сейчас "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

"Мои друзья говорят, что там утром грузили и вывозили. Вывозили и грузили", – рассказал он о происходящем в доме Медведчука.

Неизвестно, где сейчас сам Медведчук. Экс-нардеп Борислав Береза писал 18 февраля в Telegram, что супруга Медведчука Оксана Марченко спешно покинула Украину – она якобы пересекла границу Украины и Беларуси в пограничном пункте в Черниговской области.