У Зеленского, Бойко и Порошенко самый высокий антирейтинг среди украинских политиков – опрос SOCIS

На выборах главы государства за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 31,8% украинцев.
В первой тройке также сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (31,7%) и пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (30,2%).
Помимо этого, опрошенные не стали бы голосовать за нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука (24%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (22,6%), лидера партии "Наши" Евгения Мураева (21,1%), нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко (19,7%), лидера "Свободы" Олега Тягнибока (14,7%) и бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (13,1%).
12,5% граждан отметили, что еще не определились с выбором.
7,7% респондентов заявили, что не станут голосовать ни за одного из кандидатов.
Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.