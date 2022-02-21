У Зеленского, Бойко и Порошенко самый высокий антирейтинг среди украинских политиков – опрос SOCIS

На выборах главы государства за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 31,8% украинцев.

В первой тройке также сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (31,7%) и пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (30,2%).

Помимо этого, опрошенные не стали бы голосовать за нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука (24%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (22,6%), лидера партии "Наши" Евгения Мураева (21,1%), нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко (19,7%), лидера "Свободы" Олега Тягнибока (14,7%) и бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (13,1%).

12,5% граждан отметили, что еще не определились с выбором.

7,7% респондентов заявили, что не станут голосовать ни за одного из кандидатов.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.