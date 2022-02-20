Зеленский и Макрон провели второй за два дня телефонный разговор

В пресс-службе подтвердили, что Макрон сегодня позвонил Зеленскому сразу после общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент республики еще раз похвалил сдержанность собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня. Эти обмены способствуют усилиям президента республики в тесной координации со своими европейскими партнерами и союзниками по сохранению путей выхода из кризиса посредством диалога и дипломатии", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце заявили, что Европа и союзники по НАТО продолжают внимательно следить за развитием ситуации и "координировать необходимые средства давления и сдерживания".

Зеленский написал о разговоре с Макроном в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", – сообщил он.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Накануне президенты обсуждали "возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования". Зеленский информировал Макрона об обострении на Донбассе, обстрелах украинских политиков и международных журналистов.

Во время разговора 20 февраля Макрон и Путин договорились возобновить переговоры в нормандском формате на основании предложений, выдвинутых Украиной в последние дни; провести интенсивную работу, чтобы в ближайшие часы организовать встречу трехсторонней контактной группы, а также о встрече министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с главой МИД России Сергеем Лавровым.