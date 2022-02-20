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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Макрон провели второй за два дня телефонный разговор

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Президенты Франции и Украины разговаривали 19-го и 20 февраля
Президенты Франции и Украины разговаривали 19-го и 20 февраля
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля снова провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В пресс-службе подтвердили, что Макрон сегодня позвонил Зеленскому сразу после общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент республики еще раз похвалил сдержанность собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня. Эти обмены способствуют усилиям президента республики в тесной координации со своими европейскими партнерами и союзниками по сохранению путей выхода из кризиса посредством диалога и дипломатии", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце заявили, что Европа и союзники по НАТО продолжают внимательно следить за развитием ситуации и "координировать необходимые средства давления и сдерживания".

Зеленский написал о разговоре с Макроном в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", – сообщил он.

Накануне президенты обсуждали "возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования". Зеленский информировал Макрона об обострении на Донбассе, обстрелах украинских политиков и международных журналистов.

Во время разговора 20 февраля Макрон и Путин договорились возобновить переговоры в нормандском формате на основании предложений, выдвинутых Украиной в последние дни; провести интенсивную работу, чтобы в ближайшие часы организовать встречу трехсторонней контактной группы, а также о встрече министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, нормандский формат, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Эммануэль Макрон
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