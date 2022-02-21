Во втором туре выборов президента Зеленский набрал бы 51% голосов, а Порошенко – 49% – опрос SOCIS

Возглавляет рейтинг Зеленский. Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, его поддержали бы 23,7% украинцев, которые собираются голосовать и определились с выбором.
За Порошенко готовы проголосовать 21,9% опрошенных.
Далее идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,3%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (8,5%), нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков (8,2%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (7,7%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,4%) и экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (6,4%).
Остальные политики набирают меньше 5% голосов.
Как отмечают социологи, во втором туре Зеленский одержал бы победу над Порошенко с минимальным отрывом – 51% против 49%.
Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.