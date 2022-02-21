Во втором туре выборов президента Зеленский набрал бы 51% голосов, а Порошенко – 49% – опрос SOCIS

Возглавляет рейтинг Зеленский. Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, его поддержали бы 23,7% украинцев, которые собираются голосовать и определились с выбором.

За Порошенко готовы проголосовать 21,9% опрошенных.

Далее идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,3%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (8,5%), нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков (8,2%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (7,7%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,4%) и экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (6,4%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов.

Как отмечают социологи, во втором туре Зеленский одержал бы победу над Порошенко с минимальным отрывом – 51% против 49%.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.