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Венедиктова рассказала, когда закончится расследование "угольного дела" Порошенко и Медведчука

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Как долго будет продолжаться судебное производство, неизвестно, отметила Венедиктова
Как долго будет продолжаться судебное производство, неизвестно, отметила Венедиктова
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 17 февраля в интервью Forbes заявила, что расследование так называемого "угольного дела" в отношении пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.

Генпрокурор отметила, что после вручения подозрений следствие не должно продолжаться более одного года, после чего дело нужно направлять в суд или закрывать его.

"По окончании следствия материалы открываются для ознакомления стороне защиты. Затем – суд. Как долго будет продолжаться судебное производство, неизвестно", – добавила Венедиктова.

Контекст:

В производстве о поставках угля из ОРДЛО фигурируют Порошенко, Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 годаПорошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

Оба фигуранта свою вину отрицают.

10 февраля директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах. 

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, уголь, следствие, расследование, ОРДЛО, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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