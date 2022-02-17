Венедиктова рассказала, когда закончится расследование "угольного дела" Порошенко и Медведчука

Генпрокурор отметила, что после вручения подозрений следствие не должно продолжаться более одного года, после чего дело нужно направлять в суд или закрывать его.
"По окончании следствия материалы открываются для ознакомления стороне защиты. Затем – суд. Как долго будет продолжаться судебное производство, неизвестно", – добавила Венедиктова.
В производстве о поставках угля из ОРДЛО фигурируют Порошенко, Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.
Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.
Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.
Оба фигуранта свою вину отрицают.
10 февраля директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах.