Венедиктова рассказала, когда закончится расследование "угольного дела" Порошенко и Медведчука

Как долго будет продолжаться судебное производство, неизвестно, отметила Венедиктова Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генпрокурор отметила, что после вручения подозрений следствие не должно продолжаться более одного года, после чего дело нужно направлять в суд или закрывать его.

"По окончании следствия материалы открываются для ознакомления стороне защиты. Затем – суд. Как долго будет продолжаться судебное производство, неизвестно", – добавила Венедиктова.