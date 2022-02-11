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Директор ГБР пообещал назвать новые имена фигурантов в деле о поставках угля из ОРДЛО

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Сухачев: Сегодня в материалах дела более 120 тыс. страниц
Сухачев: Сегодня в материалах дела более 120 тыс. страниц
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев 10 февраля в эфире телеканала "1+1" анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Сухачев не назвал фамилии этих людей.

"Сегодня в материалах дела более 120 тыс. страниц. Это допросы, материалы банковского дела. Это рассекреченная информация с заседаний Совета нацбезопасности и обороны, материалы, полученные в рамках уголовного производства от Кабинета Министров, Офиса президента, разведорганов", – сказал он.

Контекст:

В производстве о поставках угля из ОРДЛО фигурируют Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 годаПорошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

Оба фигуранта свою вину отрицают.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, уголь, Владимир Демчишин, расследование, подозрение, ОРДЛО, суд, Сергей Кузяра, ГБР, Алексей Сухачев
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