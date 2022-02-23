Медведчук уже пять месяцев без электронного браслета – адвокат

"Сняли по решению суда еще в сентябре или октябре. У него по одному из уголовных производств закончился срок действия этой меры пресечения, а по другим производствам она вообще не предусмотрена", – заявил Кирпичев.

Адвокат добавил, что при этом Медведчук по решению суда продолжает находиться под домашним арестом.

В пресс-службе ОПЗЖ утверждают, что Медведчук выполняет все требования закона, касающиеся пребывания под домашним арестом, и не покидал свой дом с мая 2021 года.