Геращенко: Предатель Украины Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

"Предатель Украины Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет, и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведет в РФ вместе с [беглым президентом Украины Виктором] Януковичем", – отметил Геращенко.

Он добавил, что Медведчук знал о полномасштабном вторжении РФ в Украину, потому что его жена Оксана Марченко спешно выехала из Украины в Беларусь.

Адвокат Камиль Кирпичев сообщил 21 февраля, что электронный браслет с Медведчука сняли осенью 2021 года. В пресс-службе ОПЗЖ утверждали, что нардеп выполняет требования закона и не покидал свой дом с мая прошлого года.