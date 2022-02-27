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Геращенко: Предатель Украины Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Электронный браслет с Медведчука сняли осенью 2021 года
Электронный браслет с Медведчука сняли осенью 2021 года
Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук покинул Украину. Об этом 27 февраля сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Предатель Украины Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет, и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведет в РФ вместе с [беглым президентом Украины Виктором] Януковичем", – отметил Геращенко.

Он добавил, что Медведчук знал о полномасштабном вторжении РФ в Украину, потому что его жена Оксана Марченко спешно выехала из Украины в Беларусь.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4872529172833891

Адвокат Камиль Кирпичев сообщил 21 февраля, что электронный браслет с Медведчука сняли осенью 2021 года. В пресс-службе ОПЗЖ утверждали, что нардеп выполняет требования закона и не покидал свой дом с мая прошлого года.

Контекст:

Информация о возможном отъезде Медведчука и Марченко появилась на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной и резкого обострения обстановки на Донбассе.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах. Он находится под домашним арестом.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Беларусь, Антон Геращенко, вторжение, война России против Украины
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