Украина инициирует розыск российской телеведущей Канделаки за поддержку войны против Украины

"Прокуроры, проанализировав контент Telegram-канала, принадлежащего вам, крайне удивились – вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины. Например, 24 февраля 2022 года вы предложили своими поклонникам мысли такого содержания: "Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, которые за восемь лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович", – написала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что процессуальный статус Канделаки в Украине – "лицо, подозреваемое в совершении преступления".

"В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить, – найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину", – заявила Венедиктова.