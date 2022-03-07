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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина инициирует розыск российской телеведущей Канделаки за поддержку войны против Украины

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Венедиктова сообщила, что Канделаки (на фото) объявят в международный розыск
Венедиктова сообщила, что Канделаки (на фото) объявят в международный розыск
Фото: dsnews.ua

Офис генерального прокурора Украины намерен объявить в международный розыск российскую телеведущую Тину Канделаки за поддержку вторжения РФ в Украину. Об этом в Facebook 7 марта сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Прокуроры, проанализировав контент Telegram-канала, принадлежащего вам, крайне удивились – вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины. Например, 24 февраля 2022 года вы предложили своими поклонникам мысли такого содержания: "Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, которые за восемь лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович", – написала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что процессуальный статус Канделаки в Украине – "лицо, подозреваемое в совершении преступления".

"В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить, – найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину", – заявила Венедиктова.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5279505148729044

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Тина Канделаки, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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