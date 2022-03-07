Арахамия заявил, что Украина готова обсуждать альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности

По его словам, страны НАТО "не готовы даже обсуждать вопросы вступления Украины ни в ближайшие пять, ни 10 лет".
Украина, как отметил Арахамия, не будет бороться "за заявки о вступлении в НАТО" – "мы будем бороться за результат, а не за процесс".
Украина также готова обсудить некоторые модели сотрудничества "вне пределов НАТО", добавил нардеп.
"Например, могут быть прямые гарантии [безопасности] со стороны разных стран, таких, как США, Китай, Великобритания, возможно, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в двусторонних дискуссиях с Россией, но и с другими партнерами", – сказал Арахамия.
Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил 1 марта в интервью агентству Reuters президент Владимир Зеленский.
"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.
Зеленский ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.
Арахамия сделал заявление накануне третьего раунда переговоров между Украиной и Россией после военного наступления РФ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.