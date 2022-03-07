Арахамия заявил, что Украина готова обсуждать альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности

Страны НАТО не готовы даже обсуждать вопросы вступления Украины в Альянс "ни в ближайшие пять ни 10 лет", отметил Арахамия Фото: Слуга Народу / Facebook

По его словам, страны НАТО "не готовы даже обсуждать вопросы вступления Украины ни в ближайшие пять, ни 10 лет".

Украина, как отметил Арахамия, не будет бороться "за заявки о вступлении в НАТО" – "мы будем бороться за результат, а не за процесс".

Украина также готова обсудить некоторые модели сотрудничества "вне пределов НАТО", добавил нардеп.

"Например, могут быть прямые гарантии [безопасности] со стороны разных стран, таких, как США, Китай, Великобритания, возможно, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в двусторонних дискуссиях с Россией, но и с другими партнерами", – сказал Арахамия.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил 1 марта в интервью агентству Reuters президент Владимир Зеленский.

"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.

Зеленский ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.