В Запорожской области оккупанты на танке обстреляли и переехали автомобиль"Укрпошти", развозивший пенсии. Есть погибшие

Сейчас автомобиль "Укрпошти" стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка Фото: depositphotos.com

Сотрудники "Укрпошти" развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

"По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", – говорится в сообщении.

Сейчас автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

Вчера, 6 марта, сотрудники "Укрпошти" попытались забрать погибших коллег, поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для жизни.

Разбитая машина с телами погибших сотрудников "Укрпошти" осталась стоять в поле. По словам работников "Укрпошти", возле места происшествия они видели военных-кадыровцев.

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна.