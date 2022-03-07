Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия

По данным ведомства, удар был нанесен около 13.00.

"Пострадавших нет. Территория, по которой был нанесен удар, на правах концессии принадлежит катарской компании QTerminals Olvia", – заявили в министерстве.

Мининфраструктуры напомнило, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже "совершила ряд агрессивных действий в акватории Черного моря, в частности против иностранных торговых судов".

2 марта оккупанты обстреляли стоявшее в порту Ольвия судно под флагом Бангладеш.