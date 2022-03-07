Украинская делегация прибыла на третий раунд переговоров с Россией

"Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16.00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", – написал он.

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров. Место встречи делегаций не раскрывали.