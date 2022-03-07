РФ задействовала в Украине 95% группировки вторжения – Минобороны США

При этом существенного продвижения войск РФ 6 марта в Пентагоне не заметили. Так, более чем 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте.

Всего с начала вторжения Россия выпустила по территории Украины в общей сложности 600 ракет.

В Минобороны США также пока не увидели признаков планирования высадки морского десанта РФ в районе Одессы.

Представитель Пентагона отметил, что, по оценкам американской стороны, и Украина, и РФ "сохраняют значительную часть своей боевой мощи в воздухе".