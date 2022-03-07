Турция анонсировала встречу при участии глав МИД Украины и России

Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

Чавушоглу выразил надежду на "вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе". Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.

Спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии hromadske отметил, что возможность такой встречи сейчас прорабатывают.