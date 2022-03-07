Киев отправляет гуманитарную помощь в Чернигов и другие города – Кличко

"В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна. Также была направлена гуманитарная помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города", – сказал Кличко.

Он добавил, что столица продолжает готовиться к обороне.

"Украинские города героически защищаются. Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться!", – заявил Кличко.