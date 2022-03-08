Кулеба о встрече с Лавровым: Если прилетит в Анталью, поговорим

"В настоящее время планируется [встреча] на 10 число. Посмотрим, если он прилетит в Анталью, то я тоже полечу, сядем поговорим", – сказал Кулеба

Он подчеркнул, что сейчас украинские дипломаты делают все, чтобы Россия была максимально изолирована на международной арене, "но другой задачей дипломатии является вести переговоры".

"Такие переговоры, которые обеспечивают национальные интересы нашего государства. Я вас заверяю в том, что мы готовы к переговорам, мы готовыми к ним, но украинская дипломатия ни уступит ни одну принципиальную позицию для нашего государства", – отметил Кулеба.

7 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.

Чавушоглу выразил надежду на "вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе".