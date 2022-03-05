Кулеба назвал условие встречи с Лавровым на дипломатическом форуме в Турции

Кулеба (на фото) отметил, что ему пока неизвестно, подтвердил ли свое согласие на встречу Лавров Фото: EPA

Об этом Кулеба сказал 5 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24".

Провести в Анталье переговоры Кулебы и Лаврова на встрече в штаб-квартире НАТО с участием глав МИД стран Альянса предложил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, написало 4 марта Anadolu.

"Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", – сказал Кулеба.

Он отметил, что ему пока неизвестно, подтвердил ли свое согласие на эту встречу Лавров. По словам Кулебы, он обсудит этот вопрос с Чавушоглу 5 марта.