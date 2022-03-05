Замминистра обороны РФ приказал изъять у российских военных документы и при невозможности эвакуации тел "принять меры для уничтожения их на месте"

В требовании отмечается, что необходимо предотвратить распространение информации о потерях РФ через украинский Telegram-канал "Ищи своих".
Криворучко требует "изъять с 1 марта 2022 года у личного состава, участвующего в "специальной операции" на территории Украины, документы, подтверждающие личность (удостоверения, военные билеты, жетоны)".
Также в документе есть требование "в кратчайшие сроки" обеспечить эвакуацию тел погибших, скрытый вывоз их в ночное время в пункты постоянной дислокации и захоронение в братской могиле, в том числе и в Беларуси, с присвоением номера. В случае невозможности сделать это, замминистра требует "принять меры для их уничтожения на месте".
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Он занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных. В центр можно круглосуточно обратиться по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и на почту [email protected]
Также работает сервис "Ищу своих" для этих же целей. Им можно воспользоваться через Telegram-канал (https://t.me/rf200_now/79), чат-бот в Telegram (@rf200_info_bot), сайт (https://200rf.com) и форму для поиска (https://bit.ly/3hrAjGA).
По состоянию на 2 марта среди пленных российских военных россияне уже опознали как минимум 60 своих родных. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив. "Наш канал "Ищу своих" прошел отметку в 500 тыс. человек, из них большинство являются россиянами. Сегодня узнали более 60 пленных. Созванивались с их родными. Ситуация катастрофическая: плачут, признают", – отметил он. При этом Андрусив отметил, что у позвонивших родных страх перед российскими властями пересиливает желание спасти своих близких.
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов с информацией о российских военных, находящихся в списках пленных или погибших в ходе войны в Украине.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабного вторжения в Украину потери российских военных составили более 10 тыс. человек личного состава. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.