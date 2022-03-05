Замминистра обороны РФ приказал изъять у российских военных документы и при невозможности эвакуации тел "принять меры для уничтожения их на месте"

В требовании Алексея Криворучко отмечается, что необходимо предотвратить распространение информации о потерях РФ через украинский Telegram-канал "Ищи своих" Фото: rucompromat.com

В требовании отмечается, что необходимо предотвратить распространение информации о потерях РФ через украинский Telegram-канал "Ищи своих".

Криворучко требует "изъять с 1 марта 2022 года у личного состава, участвующего в "специальной операции" на территории Украины, документы, подтверждающие личность (удостоверения, военные билеты, жетоны)".

Также в документе есть требование "в кратчайшие сроки" обеспечить эвакуацию тел погибших, скрытый вывоз их в ночное время в пункты постоянной дислокации и захоронение в братской могиле, в том числе и в Беларуси, с присвоением номера. В случае невозможности сделать это, замминистра требует "принять меры для их уничтожения на месте".

Фото: Gordonua.com

28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Он занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных. В центр можно круглосуточно обратиться по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и на почту [email protected]

Также работает сервис "Ищу своих" для этих же целей. Им можно воспользоваться через Telegram-канал (https://t.me/rf200_now/79), чат-бот в Telegram (@rf200_info_bot), сайт (https://200rf.com) и форму для поиска (https://bit.ly/3hrAjGA).

По состоянию на 2 марта среди пленных российских военных россияне уже опознали как минимум 60 своих родных. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив. "Наш канал "Ищу своих" прошел отметку в 500 тыс. человек, из них большинство являются россиянами. Сегодня узнали более 60 пленных. Созванивались с их родными. Ситуация катастрофическая: плачут, признают", – отметил он. При этом Андрусив отметил, что у позвонивших родных страх перед российскими властями пересиливает желание спасти своих близких.

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов с информацией о российских военных, находящихся в списках пленных или погибших в ходе войны в Украине.